شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تطرد وفد الانتقالي وتبلغهم بمغادرة المملكة فورا .. ما الذي حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلامية ان وفد المجلس الانتقالي بحوار جدة غادر السعودية اليوم الاربعاء بعد فشل التوصل الى توافق مع الحكومة الشرعية على مسودة اتفاق جدة.

وبحسب المصادر بأن وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي وصل الى ابوظبي عاصمة الامارات بعد تلقيه طردا مبطنا من قبل السعودية.

جاء ذلك عقب إبلاغ وفد سعودي قيادة الانتقالي بفشل المفاوضات وبأن عليهم المغادرة.

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وذكرت المصادر فقد قضى الفريق السعودي مع قادة الانتقالي في آخر جلسة يبحث عن حلول، بعد رفض حكومة هادي المبادرة السعودية للحل، لكن الوفد لم يستطع التوصل إلى أي حل في ظل استنفاد الانتقالي كافة أوراقه.

وطلب الوفد السعودي أي مقترح للضغط على حكومة هادي التي رفضت حتى النظر في بنود المبادرة، لكن لم يكن وفد الانتقالي جاهزاً لأي خطوة تتعلق بتحصيل إيرادات الدولة في عدن ومناطق سيطرته، وصرف مرتبات الموظفين، أو حتى إدارة مؤسسات الدولة، لكن الانتقالي أجاب بعدم الجاهزية، وهو ما دفع بالمسئولين السعوديين لتأنيب قادة الانتقالي بسبب “انقلابهم” وطلب المغادرة منهم.