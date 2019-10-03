شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة بصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت القوات الحكومية، مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.



وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، حررت قوات الجيش مواقع مهمة شرقي مديرية باقم، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، شرق جبل “شيحاط”، وغرب قرية “آل مزهر”.



وساندت مقاتلات التحالف قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها.



وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وشنت مقاتلات التحالف منذ 26 مارس 2015، آلاف الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات اليمن، يقول إنها تستهدف تجمعات ومواقع ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين.

وكثفت جماعة الحوثيين (أنصار الله) مؤخراً هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية على أهداف سعودية حيوية وتقول إن عملياتها تأتي رداً على "جرائم" التحالف ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن.

