شكرا لمتابعة خبر عن صورة .. لأول جواز سفر يمني يدخل الاراضي المصرية دون تأشيرة مسبقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة جواز سفر لأول يمني يدخل الاراضي المصرية دون تأشيرة مسبقة.

وأعلنت السلطات المصرية قبل يومين منح اليمنيين المقيمين في كل من دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وغيرها من الدول استثناء من الفيزا والتأشيرة من سفارات وقنصليات مصر في الخارج، ومنحهم تأشيرة مباشرة في منافذ الوصول المعتمدة.

وقالت وزارة المغتربين في الحكومة اليمنية، في بيان "إن هذه التسهيلات كانت حصيلة جهود متواصلة قامت بها وزارة شؤون المغتربين منذ العام 2016م،، بناء علي نتائج الاجتماع الوزاري برئاسة كلا من رئيسي الوزراء بالجمهورية اليمنية و جمهورية مصر العربية وايضا بالمتابعة المستمرة مع الاشقاء بجمهورية مصر العربية و بدعم من بقية الجهات المعنية في الحكومة والبرلمان والسفارة اليمنية في مصر طيلة الفترة الماضية، عبر التواصل والتنسيق المستمرين مع كافة الجهات المختصة في جمهورية مصر ، من أجل منح اليمنيين كافة التسهيلات التي تمكنهم من الدخول والإقامة بكل يسر وسهولة".