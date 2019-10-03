شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ... الجبواني يعلن بناء تحالف دولي جديد لصالح اليمن .. ودولة عظمى تؤكد وقوفها مع الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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اكد وزير النقل صالح الجبواني إن اليمن لن يكن رهينة لأحد ، او تابع لأحد .

وأضاف عبر حسابه في تويتر ان الشرعية ستذهب لكل الدول من أجل حماية اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء الجبواني مع السفير الروسي لدى مسقط والذي ابدى ارتياحه على انفتاح الشرعية على عمان والدول الأخرى حد وصفه.

وأشار الى أن السفير الروسي جدد وقوف بلاده إلى جانب الشرعية اليمنية.

وقال الجبواني -في حوار مع قناة اليمن- إن "لدى الإمارات مشروع يمن مناطقي مفكك، وإن هناك إجماعا حكوميا على التخلي عنها".

وأعلن الوزير اليمني أن السعودية كانت إلى وقت قريب تتلقى تقاريرها عن الجنوب من المخابرات الإماراتية، لكنها الآن لديها رؤيتها الخاصة بفضل وجودها على الأرض، بحيث لم يعد هناك ما يسمى بالدور الموكل إلى الإمارات بتولي مهامها في أجزاء معينة من اليمن.

وقال الجبواني إن "خطر إيران واضح، لكن دور الإمارات هو دور غادر في ثياب صديق"، مضيفا أن الإمارات تريد السيطرة على منابع الثروة وسواحل اليمن لتتحكم بالمشهد كله.