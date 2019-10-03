شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة لأدوات عمل اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم تشعل “التواصل الاجتماعي” وتعمق الحزن في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

تداول مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السعودية صورة لأدوات ومحتويات اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم التي كان يستخدمها في مهام عمله. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : تفجر ثورة شعبية عارمة في هذه الدولة العربية وجموع الشعب تجتاح العاصمة وتستولي على المطار وسقوط اكثر من 200 شخص (تفاصيل طارئة+صور) عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن قناة المسيرة ويكشف ما يدور خلف الكواليس في استديوهات لبنان ويعلن الانهيار الشامل شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة) Advertisements الشرعية تعلن نجاح بناء تحالف دولي جديد لصالح اليمن وتنجح في إزاحة الإمارات .. ودولة عظمى تساندها .. وهذا موقف السعودية عاجل : أكبر صحيفة عربية تفاجئ العالم وتعلن عن الضحية القادمة من الحكام العرب وتكشف عن مرحلة جديدة من الربيع العربي .. شاهد صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) عـــاجـــل .. "محمد بن سلمان" يصدم الجميع و يصدر قبل قليل هذا الأمر الملكي المفاجئ والسعوديون يخرجون إلى الشوارع .. شاهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعمت الصور مشاعر الحزن السعودية كما لقيت تفاعلاً واسعاً من المغردين الذين واصلوا لليوم الثالث تقديم التعازي والتدوين عبر هاشتاق #عبدالعزيز_الفغم وذلك بعد إعلان شرطة مكة استشهاده بطلق ناري على يد أحد أصدقائه.

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