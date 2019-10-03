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صنعاء - ياسمين الخيامي -



أغلق محتجون الطريق المؤدي لمطار بغداد مع تصاعدة حدة التظاهرات لليوم الثاني على التوالي ، وبحسب مراسل بغداد بوست ، فان احتجاجات خرجت في المناطق المحاذية لمطار بغداد من جهة حي الجهاد والفرات، وسط انتشار امني مكثف.

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عـــاجـــل : تفجر ثورة شعبية عارمة في هذه الدولة العربية وجموع الشعب تجتاح العاصمة وتستولي على المطار وسقوط اكثر من 200 شخص (تفاصيل طارئة+صور)

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واضاف ان المتحتجين قطعوا الطريق المؤدي لمطار بغداد ، وسارعت الحكومة العراقية الى اغلاق كافة الطريق المؤدية الى المنطقة الخضراء بوسط بغداد والتي كانت تمثل مركزا لتواجد الحكومة عقب غزو العراق في العام 2003م .



من جانبها أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق مظاهرات جديدة في منطقتين في العاصمة بغداد احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس بعد احتجاجات دامية أمس الثلاثاء.



وذكرت مصادر في الشرطة أن ثمانية محتجين على الأقل أصيبوا في حي الزعفرانية بجنوب شرق بغداد عندما أطلق أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين.



وأضرم أهالي منطقة الشعب شمالي بغداد النار في الإطارات في الطريق السريع الرئيسي الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية، وأدى ذلك إلى شل حركة سير المركبات، وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من مناطق العاصمة الأربعاء. وقالت الشرطة وشهود إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفرقتهم.



وبالتزامن مع ذلك قطع عدد من أهالي مدينة الصدر شرقي بغداد والأحياء المحيطة بها صباح اليوم الأربعاء الطرق بواسطة إحراق إطارات السيارات وسط طريق قناة الجيش السريع.



وخرج أهالي محافظة كربلاء جنوب بغداد اليوم في مظاهرة واسعة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على اجراءات الحكومة بقمع المتظاهرين في اليوم السابق.



وتفيد التقارير الواردة الأربعاء بمقتل 3 أشخاص في بغداد، واثنان في مدينة الناصرية الجنوبية، بالإضافة إلى إصابة العشرات ، فيما قتل شخصان على الأقل ، وأصيب قرابة 200 في مواجهات بين الشرطة ومحتجين الثلاثاء الماضي .

