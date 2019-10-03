شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عـــاجـــل : تفجر ثورة شعبية عارمة في هذه الدولة العربية وجموع الشعب تجتاح العاصمة وتستولي على المطار وسقوط اكثر من 200 شخص (تفاصيل طارئة+صور)

عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن قناة المسيرة ويكشف ما يدور خلف الكواليس في استديوهات لبنان ويعلن الانهيار الشامل

شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة)

الشرعية تعلن نجاح بناء تحالف دولي جديد لصالح اليمن وتنجح في إزاحة الإمارات .. ودولة عظمى تساندها .. وهذا موقف السعودية

Advertisements

عاجل : أكبر صحيفة عربية تفاجئ العالم وتعلن عن الضحية القادمة من الحكام العرب وتكشف عن مرحلة جديدة من الربيع العربي .. شاهد

صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو)

عـــاجـــل .. "محمد بن سلمان" يصدم الجميع و يصدر قبل قليل هذا الأمر الملكي المفاجئ والسعوديون يخرجون إلى الشوارع .. شاهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المعركة القضائية بين الأميرة هيا بنت الحسين، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بدأت، أمس الثلاثاء، في لندن.



وقالت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، إن الأميرة شوهدت للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها.

ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، برئاسة السير أندرو مكفارلين، ستستمع على مدى يومين إلى الأطراف المعنية، في ما بات يعتبر واحدة من أغلى قضايا الانفصال المتنازع عليها.