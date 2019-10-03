شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن مشادات داخل مكتب رئاسة الوزراء بصنعاء وتوجيهات من مكتب محمد علي الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كشفت مصادر وكالة خبر أن محمد علي الحوثي عقد اجتماعاً مع مندوب أممي في مكتب رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور دون موافقة الأخير أو علمه أو حتى إشعاره بهذا الاجتماع.

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وأفادت المصادر أن المسؤول الأمني لمبنى رئاسة الوزراء والذي يعد أحد عناصر الحوثي استدعى قائد حراسة رئيس الوزراء لفتح المكتب دون إذن رئيس الوزراء أو حتى إحاطته علما بالاجتماع أو الاستئذان منه.

وأشارت المصادر إلى أنه حصلت مشادة كلامية بين قائد حراسة رئيس الوزراء ومسئول الأمن في المقر والذي رد عليه بأنه تم فتح المكتب بتوجيه من علي معياد والقاضي يحيى مدير مكتب محمد علي الحوثي.