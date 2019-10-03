شكرا لمتابعة خبر عن بعد أقل من ساعة من تصريحات العميد يحيى سريع.. هذا ما حدث قبل قليل في شارع الـ50 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - واصل التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الأربعاء، خروقاته لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وشن غاراته الجوية على عدد من محافظات الجمهورية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : تفجر ثورة شعبية عارمة في هذه الدولة العربية وجموع الشعب تجتاح العاصمة وتستولي على المطار وسقوط اكثر من 200 شخص (تفاصيل طارئة+صور) عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن قناة المسيرة ويكشف ما يدور خلف الكواليس في استديوهات لبنان ويعلن الانهيار الشامل شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة) الشرعية تعلن نجاح بناء تحالف دولي جديد لصالح اليمن وتنجح في إزاحة الإمارات .. ودولة عظمى تساندها .. وهذا موقف السعودية عاجل : أكبر صحيفة عربية تفاجئ العالم وتعلن عن الضحية القادمة من الحكام العرب وتكشف عن مرحلة جديدة من الربيع العربي .. شاهد صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) Advertisements عـــاجـــل .. "محمد بن سلمان" يصدم الجميع و يصدر قبل قليل هذا الأمر الملكي المفاجئ والسعوديون يخرجون إلى الشوارع .. شاهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأوضح مصدر أمني، أن التحالف، استهدفوا قبل قليل، بمختلف الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة، على الأحياء السكنية في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، ما تسبب في وقوع خسائر وأضرار مادية بالغة. وأفاد المصدر، بأن قوى التحالف، شنوا قصفاً بعشرات القذائف، على مناطق متفرقة في مديريتي التحيتا وحيس، ما أدى إلى تدمير وتضرر عدد من منازل ومزارع المواطنين. وكان المتحدث الرسمي للمليشيا الارانية ، يحيى سريع، أكد في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن طيران العدوان يشن اكثر من 17 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية على عدد من المحافظات اليمنية. وأشار العميد سريع، إلى ان غارات التحالف، استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين، مشيراً إلى أن اغلب تلك الغارات كانت على محافظة صعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أقل من ساعة من تصريحات العميد يحيى سريع.. هذا ما حدث قبل قليل في شارع الـ50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخبر 21 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.