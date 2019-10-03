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صنعاء - ياسمين الخيامي -



عادت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى السعودية في السعودية بأوامر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولكن في ثوب جديد، وذلك بعد إقرار "لائحة الذوق العام".

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عـــاجـــل .. "محمد بن سلمان" يصدم الجميع و يصدر قبل قليل هذا الأمر الملكي المفاجئ والسعوديون يخرجون إلى الشوارع .. شاهد

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وتضمنت "لائحة الذوق العام" 19 مخالفة بغرامات تبدأ من 50 ريالًا وتصل لـ3000 ريال سعودي، ودخلت حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، بعد صدورها من وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.



وأبرز ما ورد باللائحة تجريم "التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفًا ذا طبيعة جنسية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الصلوات"، فيما خولت الحكومة للشرطة تتبع المخالفين.



ومن المقرر أن تلعب الشرطة السعودية -بحسب مراقبين- دور "هيئة الأمر بالمعروف" في متابعة تطبيق اللائحة والقبض على المخالفين؛ حيث سيعود دور "الهيئة" ولكن بعيدًا عن رجال الدين.



وتحظر السلطات السعودية أيضًا ضمن بنود اللائحة "لباس الجينز الممزق" بالنسبة للسيدات الوافدات للمملكة و"اللباس القصير الذي يكون فوق الركبة".



ومن المخالفات "البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قِبل مالكها، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".



وتشمل اللائح "تجاوز الحواجز للدخول في المرافق العامة، وارتداء الملابس التي تحمل عبارات أو صورًا تخدش الحياء أو الذوق العام، أو تلك التي تثير العنصرية أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية".



يذكر أن المخالفات لم تتضمن ما أُشيع لدى السعوديين في وقت سابق، بأن "لبس الشورت" محظورًا ولاقى جدلًا كبيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

