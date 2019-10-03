شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ومخيف جدا .. أكثر من 1600 قتيل في هذه المناطق جراء الأمطار الغزيرة.. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أظهرت بيانات حكومية، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 1600 شخص لاقوا حتفهم منذ يونيو الماضي في أسوأ أمطار موسمية تتعرض لها الهند في 25 عاما، فيما كافحت السلطات الفيضانات في ولايتين شماليتين واجتاحت سيول طينية مدينة رئيسية.

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ووفقا لوكالة "رويترز" فقد ذكرت وزارة الداخلية الهندية أن 1673 شخصا قتلوا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة هذا العام حتى التاسع والعشرين من سبتمبر.

وتسببت الرياح الموسمية، التي عادة ما تأتي خلال الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، في سقوط أمطار تزيد بنسبة 10 بالمئة عن المعدل المتوسط المسجل منذ 50 عاما. ومن المتوقع أن تستمر الرياح حتى أوائل شهر أكتوبر الجاري، أي لشهر أطول من المعتاد.

وفي مدينة باتنا عاصمة ولاية بيهار التي يسكنها حوالي مليوني نسمة، قال سكان إنهم يكابدون مشقة السير في مياه يصل منسوبها حتى الخصر لشراء مستلزمات أساسية مثل الغذاء والحليب.

وأبلغ رانجيف كومار، 65 عاما، ويسكن حي اشيانا بمدينة باتنا، رويترز عبر الهاتف أن المنطقة بأكملها محاصرة بالمياه.

وفي ولاية أوتار براديش المجاورة وهي أكثر ولايات الهند سكانا، دمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 800 منزل وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.