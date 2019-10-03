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عدن - ياسمين عبدالعظيم - امير سعودي يعلن الان :هذا هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” وخلال الأيام القادمة ستحدث مفاجأة تهز السعودية !

كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود، أن تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكاً على السعودية سيكون قريباً جداً.

وقال في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": إنّ "الأيام القليلة القادمة سوف نشهد إعلان محمد بن سلمان ملكاً على المملكة، وقد كانت خطته مبنية بالتعاون والتنسيق مع CIA (جهاز الاستخبارات الأمريكية)".

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وأضاف الأمير المعارض أن الخطة التي ستُنفذ "تتضمن تغيير حرس الملك الشخصي، وإحلالهم بمرتزقة من "بلاك ووتر"، وذلك تمهيداً لإعلان الخائن العميل ملكاً على بلاد الحرمين الشريفين".

وصباح الأحد 29 سبتمبر الجاري، أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك السعودي، والذي اشتهر بملازمته الدائمة له، برصاص صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلافٍ شخصي بينهما، دون مزيد من التفاصيل، وسط تشكيك مغردين برواية مقتله.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن "الجاني قُتل بعدما رفض الاستسلام للجهات الأمنية التي حاصرت الموقع الذي تحصَّن بداخله، حيث أطلق النار، وهو ما اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره".

وكشف المعارض السعودي البارز سعد الفقيه، في حديث خاص مع "الخليج أونلاين"، أنّ محمد بن سلمان متورط في مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفقيه أن العملية التي تسببت بمقتل الفغم هي من تدبير بن سلمان، خاصة أنه قتل داخل القصر الذي هو فيه، برفقة الشخص الذي يدعى "ممدوح بن مشعل آل علي"، الذي أعلنت السلطات أنه القاتل.

وبيّن الفقيه أن "الفغم وآل علي قتلتهما جهة واحدة، دون أن يتضح سبب عدم قيام حارس الملك بأي مقاومة خلال عملية قتله".