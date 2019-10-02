أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 الجيش كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 2 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:

مسؤول بتعز يشرف على الحملة المشتركة لمديريات المدينة لإزالة البناء العشوائي https://www.elyamnelaraby.com/423898/ مليشيا الحوثي تقر تسعيرة جديدة للبترول في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/423899/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع وتحركات المليشيا برازح https://www.elyamnelaraby.com/423904/ حجة.. قصف مدفعي متبادل بين الجيش والمليشيا في حرض https://www.elyamnelaraby.com/423906/ الجوف.. مناطق شاسعة تخلو من مظاهر الحياة بسبب ألغام الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/423908/ تقدم جديد لقوات الجيش الوطني في باقم شمالي صعدة https://www.elyamnelaraby.com/423910/ توقيع عقدين لتوريد وتركيب مضخات بالطاقة الشمسية لمشاريع مياه بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/423911/ إفلات فتاة من قبض حوثي في صنعاء حاول اختطافها Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/423912/ لليوم الثاني.. طالبات يعتصمن داخل السفارة اليمنية بموسكو ويضربن عن الطعام https://www.elyamnelaraby.com/423913/ متظاهرون عراقيون يحرقون مقرات حزب الدعوة في النجف https://www.elyamnelaraby.com/423916/ رغم التحشيدات الحوثية.. المشتركة تحبط تسللا شمال الجبلية بالحديد https://www.elyamnelaraby.com/423917/ الهلال الإماراتي يعزز مكافحة الأوبئة بالساحل الغربي بالعيادة الطبية المتنقلة https://www.elyamnelaraby.com/423919/ فريق تقييم الحوادث: التحالف استهدف مبنى استخدم كمستودع للأسلحة بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/423923/ محروس يترأس اجتماعا للجنة الأمنية بسقطرى https://www.elyamnelaraby.com/423925/ انتقالي مدينة المكلا يدشن مركزي حي باعبود وحي التضامن بالمدينة https://www.elyamnelaraby.com/423927/ حجة.. المليشيا تقصف قوات الجيش جنوب حيران ولا إصابات https://www.elyamnelaraby.com/423931/ شركة النفط بحضرموت تعلن جرعة جديدة بأسعار المحروقات https://www.elyamnelaraby.com/423936/ مقرر الجمعية الوطنية بالإنتقالي لـ"الخليج 365" يكشف حقيقة الوضع في لودر وشبوة https://www.elyamnelaraby.com/423938/ مكتب مياه الريف بالمهرة يعلن إنجاز 4 آبار ارتواز بمديرية منعر https://www.elyamnelaraby.com/423943/ انطلاق فعاليات مهرجات يوم اللغة المهرية وإعلان النظام الكتابي لها https://www.elyamnelaraby.com/423947/ # اليمن # صعدة # الحوثيين # الجوف # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # التحالف # الهلال # حجة # المكلا # . # صنعاء # الحياة # الهلال الإماراتي # الجيش الوطني # شركة النفط # الطعام # قوات الجيش # gmail # فتاة # اليمنية

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