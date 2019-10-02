قوات مواليه للإصلاح تغادر منطقة عين بامعبد بشبوة عقب اغتيالها أحد المواطنين

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
قوات مواليه للإصلاح تغادر منطقة عين
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الخليج 365 - شبوة
أفاد سكان محليون بمنطقة عين بامعبد بشبوة، مغادرة قوة عسكرية شمالية تابعة لقوات الشرعية.
وبحسب افادات للسكان فإنهم شاهدوا صباح اليوم الاربعاء، قوة شمالية كانت تتمركز في منطقة عين بامعبد جنوب المحافظة وهي تغادر باتجاه عزان.
وجاءت خطوة مغادرة القوة من مفرق عين بامعبد بعد ارتكابها لجريمة قتل الشاب احمد سالم باضلع السليماني وهو الامر الذي خلق توترا عسكريا مع قبيلة المجني عليه.
وكانت قبيلة الشهيد السليماني قد منحت مهلة للقوة الشمالية لمغادرة المنطقة وتسليم الجناه للمحاكمة.
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