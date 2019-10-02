اجتماع أمني بسيئون لمناقشة سبل التعاون المشترك في مراقبة عمل الفنادق

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - سيئون

شكّل اجتماع أمني بمدينة سيئون لجنة مكونه من ثلاثة ممثلين للبحث الجنائي والأمن العام بمديرية سيئون والشرطة السياحية بالوادي والصحراء تتولى مهام النزولات الميدانية على الفنادق بمديرية سيئون البالغ عددها 40 فندق ، وإقامة حملات أمنية للتأكد من الوثائق الثبوتية لنزلاء تلك الفنادق وضبط المخالفين والمطلوبين امنيا.



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وأكد الاجتماع الذي ضم مدير إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت العقيد حسين مشرف ومدير أمن مديرية سيئون العقيد جعفر بن كدة ومدير الشرطة السياحية وحماية الآثار بوادي حضرموت العقيد احمد التميمي على ضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية لمراقبة عمل الفنادق والتأكد لمدى التزامها بالتعاميم واللوائح الأمنية المنظمة لعملها ونشاطها.

وشدد الاجتماع على أهمية إلتزام الفنادق بتركيب كاميرات داخلية ، وخارجية ، وتوفير وسائل الدفاع المدني فيها ، واعتماد الوثائق الاصلية للبطاقات الشخصية وجوازات السفر ، والاستبيان الشخصي ، وعقود الزواج ، للسماح بدخول النزلاء للفنادق ، ورفع معلومية يومية كاملة لجميع الغرف والنزلاء الى الأجهزة الأمنية.

كما طالب المجتمعون إدارات الفنادق إلتزامهم بالتعاميم ، واللوائح الامنية المنظمة لعملها ، وتدوين المعلومات بشكل واضح في المعلومية المرفوعة للأجهزة الأمنية ، والإبلاغ عن التحركات المشبوهة داخل الفندق ، للحد من المخالفات ، وتوفير جوء هادئ ، ومناسب للنزلاء ،شاكرين تعاونهم وإلتزامهم بالتعاميم واللوائح الامنية.