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هويدي يتفقد سير العمل في ترميم مركز التأهيل والتدريب بعيديد بوادي حضرموت

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اليمن العربي - تريم 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

هويدي يتفقد سير العمل في ترميم مركز التأهيل والتدريب بعيديد بوادي حضرموت

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الخليج 365 - تريم

تفق مدير عام مديرية تريم خالد عوض هويدي، صباح الأربعاء، سير العمل في مركز التدريب والتأهيل بثانوية تريم بعيديد.

 

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واطلع هويدي المدير خلال زيارته على اعمال الترميم المنجزة، معبرا عن ارتياحه من اعمال الترميم والصيانة حيث ان نسبة الانجاز تفوق الـ90%.

 

واستمع المدير العام من علي القحوم الى شرح مفصل عن الاعمال التي تم انجازها، وعن الاعمال المتبقية.

 

وأكد القحوم للمدير العام أن الانتهاء الكامل سيكون في الاسابيع المقبلة.

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