هويدي يتفقد سير العمل في ترميم مركز التأهيل والتدريب بعيديد بوادي حضرموت

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365 - تريم
تفق مدير عام مديرية تريم خالد عوض هويدي، صباح الأربعاء، سير العمل في مركز التدريب والتأهيل بثانوية تريم بعيديد.
واطلع هويدي المدير خلال زيارته على اعمال الترميم المنجزة، معبرا عن ارتياحه من اعمال الترميم والصيانة حيث ان نسبة الانجاز تفوق الـ90%.
واستمع المدير العام من علي القحوم الى شرح مفصل عن الاعمال التي تم انجازها، وعن الاعمال المتبقية.
وأكد القحوم للمدير العام أن الانتهاء الكامل سيكون في الاسابيع المقبلة.
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