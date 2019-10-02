هويدي يتفقد سير العمل في ترميم مركز التأهيل والتدريب بعيديد بوادي حضرموت

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - تريم

تفق مدير عام مديرية تريم خالد عوض هويدي، صباح الأربعاء، سير العمل في مركز التدريب والتأهيل بثانوية تريم بعيديد.



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واطلع هويدي المدير خلال زيارته على اعمال الترميم المنجزة، معبرا عن ارتياحه من اعمال الترميم والصيانة حيث ان نسبة الانجاز تفوق الـ90%.

واستمع المدير العام من علي القحوم الى شرح مفصل عن الاعمال التي تم انجازها، وعن الاعمال المتبقية.

وأكد القحوم للمدير العام أن الانتهاء الكامل سيكون في الاسابيع المقبلة.