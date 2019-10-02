وكيل أول حضرموت يطلع على أوضاع مؤسسة الكهرباء بالمكلا

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم الأربعاء، على أوضاع مؤسسة الكهرباء في مناطق ساحل حضرموت والجهود المبذولة في معالجة الاشكاليات وتوفير الاحتياجات الازمة لتحسين اداء المنظومة الكهربائية .



وجرى ذلك خلال لقائه بالمكلا اليوم المدير العام لمؤسسة الكهرباء المهندس عبدالله حمران ومدير ادارة شراء الطاقة بالمؤسسة المهندس طلال الحبشي.

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واستعرض اللقاء سير الاعمال الجارية التي يقوم بها المهندسون والعاملون بالمؤسسة والارتقاء بمستوى الأداء التي تسهم في تحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين والتغلب على الاشكاليات والمعوقات كافة

وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات التي تتطلبها تشغيل الكهرباء , ومواجهة الاشكاليات في محطات توليد الطاقة الكهربائية ومنها محطة الشحر واتخاذ بشأنها الإجراءات المناسبة , بالإضافة إلى سحب كميات من مادة المازوت من مصنع حضرموت للاسمنت بصورة عاجلة.

وشدد وكيل أول حضرموت على أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على الصعوبات كافة التي تواجه تحسين خدمات الكهرباء في المحافظة .