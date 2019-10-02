العرب: قوات الجيش تسيطر على 15% من مديرية عبس بحجة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال مراسل قناة "الحدث" محمد العرب، إن القوات الحكومية في محافظة حجة باتت تسيطر على أكثر من 15% من مديرية عبس.



وذكر العرب أن المناطق التي تدور فيها المواجهات لا تحظى فيها المليشيا بأي تأييد شعبي.

وفي وقت سابق اليوم شهدت جبهة حرض في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، تبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية إن الطرفين تبادلا القصف المدفعي اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.

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وأضافت المصادر أن القصف المتبادل بين القوات الشرعية والمليشيا استمر لساعات.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف من الطرفين.

ويوم أمس قصفت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع وتجمعات للمليشيا في المديرية الحدودية.

وتشهد المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة، وبين مليشيا الحوثي الانقلابية.