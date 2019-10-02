بن حبريش يناقش تفعيل الجوانب القانونية في المكاتب الحكومية

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365 - المكـلا
التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي الأربعاء، المدير العام لمكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني.
وناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز دور مكتب الشؤون القانونية في تطبيق القانون والاطلاع على ما يقدمه من خدمات قانونية فيما يخص الحماية للحقوق والمصالح العامة والحفاظ عليها , وتفعيل الجوانب القانونية في المكاتب التنفيذية ومرافق ووحدات السلطة المحلية .
وأكد اللقاء على ضرورة نشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع والاستفادة من مختلف الوسائل الاعلامية في تحقيق ذلك , وكذا أهمية العمل بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
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