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بن حبريش يناقش تفعيل الجوانب القانونية في المكاتب الحكومية

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

بن حبريش يناقش تفعيل الجوانب القانونية في المكاتب الحكومية

كتب

الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي الأربعاء، المدير العام لمكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني.

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وناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز دور مكتب الشؤون القانونية في تطبيق القانون والاطلاع على ما يقدمه من خدمات قانونية فيما يخص الحماية للحقوق والمصالح العامة والحفاظ عليها , وتفعيل الجوانب القانونية في المكاتب التنفيذية ومرافق ووحدات السلطة المحلية .

 

وأكد اللقاء  على ضرورة نشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع والاستفادة من مختلف الوسائل الاعلامية في تحقيق ذلك , وكذا أهمية العمل بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

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