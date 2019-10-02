بن حبريش يناقش تفعيل الجوانب القانونية في المكاتب الحكومية

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي الأربعاء، المدير العام لمكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني.

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وناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز دور مكتب الشؤون القانونية في تطبيق القانون والاطلاع على ما يقدمه من خدمات قانونية فيما يخص الحماية للحقوق والمصالح العامة والحفاظ عليها , وتفعيل الجوانب القانونية في المكاتب التنفيذية ومرافق ووحدات السلطة المحلية .

وأكد اللقاء على ضرورة نشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع والاستفادة من مختلف الوسائل الاعلامية في تحقيق ذلك , وكذا أهمية العمل بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.