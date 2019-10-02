وصول المجموعة الثانية من جرحى المقاومة الجنوبية الأراضي المصر ية على نفقة الإمارات

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
جرحى المقاومة الجنوبية
كتب
الخليج 365 - القاهرة
على مدى 3 سنوات، لا تزال توجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بعلاج الجرحى وجرحى المقاومة الجنوبية والأمن مستمرة وسارية حتى هذه اللحظة.
وتتوافد مجموعات من جرحى المقاومة الجنوبية والأمن إلى جمهورية مصر للعلاج على نفقة دولة الإمارات تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد.
وقد وصلت مساء الثلاثاء، مجموعة مكونة من "6" جرحى و"6" مرافقين إلى جمهورية مصر للعلاج .
وتعتبر هذه المجموعة الثانية التي وصلت إلى الأراضي المصرية خلال الأسبوع الجاري حيث أن المجموعة الأولى تكونت "7" جرحى و"7" مرافقين .
ومن المقرر صباح اليوم التالي من وصول الجرحى عرض حالاتهم على الأطباء المختصين في جميع التخصصات الطبية لمعرفة الإجراء الجراحي اللازم لكل حالة .
وستتابع كل حالة مع الطبيب المختص بشكل أسبوعي للمجارحة وتفقد الحالة "مابعد إجراء العمليات الجراحية".
وستحوّل الحالات التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي للطبيب المختص .
وتنتهي مدة العلاج لكل جريح بحسب إفادة الأطباء المختصين.
كما تعطى للحالات التي لها عودة بعد ستة أشهر أو سنة إفادة خطية لمتابعة جهة التسفير في العاصمة عدن.
ويتأهب مكتب شؤون جرحى المقاومة في مصر لاستقبال أعداد متتابعة من جرحى المقاومة الجنوبية للعلاج في مصر على نفقة الإمارات خلال الأيام القادمة.
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