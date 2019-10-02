صعدة.. قوات الجيش تسيطر على سوق آل ثابت في مديرية قطابر

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
المقاومة
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الخليج 365 ـ صعدة
حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمالي اليمن اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.
وقالت مصادر إعلامية إن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على سوق آل ثابت في مديرية قطابر، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي.
وذكرت المصادر أن قوات الشرعية انطلقت من مديرية منبه شمالي المحافظة قبل أن تتقدم وتسيطر على السوق.
وأشارت المصادر إلى أن الوضع في قطابر بات تحت سيطرة القوات الحكومية.
وفي وقت سابق اليوم، قصفت القوات السعودية، مواقع وتحركات لمليشيا لحوثي في مناطق حدودية ذاتها.
وقلت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع من حين لآخر في مناطق بالمديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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