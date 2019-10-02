اجتماع لانتقالي شبوة يبحث التحديات التي تشهدها المحافظة وسُبل مواجهتها

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

اجتماع

كتب الخليج 365 ـ متابعات

التقى أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبمعية مساعده فضل محمد الجعدي، صباح اليوم في مقر الأمانة العامة برئيس وأعضاء القيادة المحلية للمجلس بمحافظة شبوة.



وبحسب مصادر إعلامية فقد استمع لملس من الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية بمحافظة شبوة، الى صورة موجزة عن الأوضاع الأمنية في المحافظة وتجاوزات وانتهاكات القوات العسكرية لما يسمى بالجيش الوطني بحق المواطنين في مختلف مديريات المحافظة.

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كما نقل السليماني للأمين العام ومساعده استياء المواطنين من تصرفات تلك المليشيات المتمثلة في أعمال النهب والسلب والتخريب واستفزاز المواطنين في نقاط التفتيش والممارسات غير الإنسانية التي وصلت إلى حد قتل المواطنين دون من دون أي مسوغ قانوني.

وأكد الأمين العام، متابعة قيادة المجلس لمايجري في المحافظة وحرصها الشديد على إزالة تلك المعاناة عن كاهل المواطنين، مشيداً في الوقت نفسه بالأدوار البطولية التي يسطّرها أبطال المقاومة الجنوبية في المحافظة في التصدي لتلك المليشيات في كافة مديريات ومناطق المحافظة.