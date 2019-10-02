انطلاق فعاليات مهرجات يوم اللغة المهرية وإعلان النظام الكتابي لها

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

انطلاق فعاليات مهرجات يوم اللغة المهرية

كتب الخليج 365 - المهرة

دشن اليوم الأربعاء، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، بمدينة الغيضة، فعاليات مهرجان يوم اللغة المهرية، الذي ينظمه مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، برعاية المحافظ ورئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت.



وفي الاحتفالية التي أقيمت بقاعة ديوان محافظة المهرة، قال الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، إن إنشاء مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، ودعمه يدل على اهتمام السلطة المحلية باللغة المهرية والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ الشيخ راجح باكريت، ستكون عونا لمركز اللغة المهرية وستقدم الدعم اللازم له ولكافة المهتمين والباحثين في اللغة المهرية.

ولفت إلى أن يوم اللغة المهرية الذي يصادف الثاني من أكتوبر من كل عام يتزامن مع احتفالات اليمنيين بأعياد الثورتين سبتمبر وأكتوبر.

وشكر نيمر لجنة إعداد النظام الكتابي للغة المهرية، متمنا الوصول إلى إدخاله ضمن إلى المنهج الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر أن المهرية لغة عريقة وكنز تتميز به محافظة المهرة، معبرا عن أمله في أن يخطو مركز اللغة المهرية خطوات ويحقق انجازات جديدة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة النظام الكتابي للغلة المهرية، وكيل المحافظة الشيخ صالح عليان، أن أبناء المهرة حافطوا منذ آلاف السنين على اللغة المهرية وظلوا يتوارثونها منذ القدم ويتمنون أن يكون لها نظام كتابي للحفاظ عليها.

وذكر أن إيجاد نظام كتابي، ظل حلم لأبناء المهرة، واليوم يتحقق بجهود مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث.

وبين أن إقرار حروف اللغة العربية كنظام كتابي للغة المهرية يأتي لكونها لغة متداولها اليوم وسهلة، مشيرا إلى أنه تم إضافة ستة أصوات تتميز بها اللغة المهرية.

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وقال "اليوم ولدت أبجدية اللغة المهرية وسوف تعمم على أبناء المحافظة".

وشكر الوكيل عليان، قيادة مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث على جهودها المبذولة للوصول إلى هذا الانجاز.

إلى ذلك جرى في الاحتفالية الإعلان عن أبجدية اللغة المهرية، حيث عرض النظام الكتابي للغة المهرية، نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والمدير التنفيذي لمركز المهرة للدراسات والبحوث، الدكتور سعيد سعد القميري.

وأشار إلى أنه نظرا لوجود صعوبة لتوثيق اللغة المهرية لعدم توفر نظام كتاب، عمل المركز على إيجاد نظام كتابي، وتوصل في إحدى الورش التي نظمها في الفترة الماضية، إلى خيارين لكتابة اللغة المهرية وهي الخط المسند أو حروف اللغة العربية.

وأوضح أن الورشة خرجت بتشكيل لجنة متخصصة لحسم القضية وللوصول إلى نظام كتابي للغة المهرية، وبعد نزول ميداني للمديريات لاستقراء الأصوات تأكدنا أن هناك ستة أصوات تتميز بها اللغة المهرية.

وأعلن أن اللجنة توصلت أن أبجدية اللغة العربية هي الأنسب حاليا كنظام كتابي للغة المهرية مع إضافة ستة أصوات تتميز بها اللغة المهرية ليصل حروف وأصوات اللغة المهرية إلى 33.

واستعرض في كلمته الأعمال التي قام بها المركز من بينها التواصل مع الجامعات العالمية التي تهتم بالحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض.

وتخلل الاحتفالية قصائد ومقطوعات شعرية من الشعر المهري ورقصات وألعاب من التراث المهري، نالت استحسان الحاضرين.

وتتضمن فعاليات مهرجان يوم اللغة المهرية، التي تستمر يومين ومن أبرزها تدشين الإذاعة المدرسية الخاصة باللغة المهرية في جميع مدراس المحافظة، وتنظيم ندوة عملية وحلسة شعرية ومسرحية الأم باللغة المهرية وعرض حي لفن الرجزيت لأكبر شعراء المحافظة من جميع المديريات.

حضر الاحتفالية الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش، ومدير عام المالية عويضان يسهول، ومدير الأمن القومي العميد علي بن علي القميري وعميد كلية الربية ورئيس قسم الدراسات بمركز اللغة المهرية الدكتور عادل بن معيلي، وعدد من مدراء العموم والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والمتهمين بالتراث.