شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات العراق: ارتفاع حصيلة القتلى مع تصاعد الاحتجاجات في بغداد ومدن أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفعت حصيلة قتلى مظاهرات العراق بعد وقوع اشتباكات جديدة بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى.

وتفيد التقارير الواردة الأربعاء بمقتل 5 أشخاص، من بينهم اثنان في مدينة الناصرية الجنوبية، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

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وقتل شخصان، على الأقل، وأصيب قرابة 200 في مواجهات بين الشرطة ومحتجين الثلاثاء.

وقد أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق مظاهرة في بغداد اليوم، على الرغم من دعوة زعماء سياسيين ودينيين إلى ضبط النفس.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات بتوخي "ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات.