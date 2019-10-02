شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات صادمه: فضيحه ابن سلمان على لسان توكل كرمان وقصه ماحدث في لقائها الاخير بخاشقجي قبل قتله... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الناشطة الحقوقية اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان في مقال ناري نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية واسعة الانتشار. Advertisements “كرمان” في مقالها قالت إن الحكومة التي نظّمت عملية القتل الوحشية التي تعرّض لها الصحفي السعودي والكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي تطبِّق الآن نفس النهج على بلدي، مثلما ورد أن السعودية أرسلت فريقًا لإعدام جمال وتقطيعه، فقد أرسلت أيضًا قوات – مع حليفها الإمارات العربية المتحدة – في مهمة لتدمير اليمن وتمزيقه.

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