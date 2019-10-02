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عدن - ياسمين التهامي - بعد الحديث عن تفاهمات سعودية - حوثية والقبول بمبادرة المشاط لوقف اطلاق النار..قائد قوات التحالف اللواء الركن حمدان الشمّري يغادر اليمن بشكل نهائي

يغادتالحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب افتتح وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، ومعه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وقائد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن حمدان الشمّري، مقر قيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية بمحافظة مأرب. واطّلع الفريق المقدشي على تجهيزات المقر، واستمع من قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، إلى شرح حول سير العمليات العسكرية الميدانية التي يخوضها أبطال الجيش في مختلف الميادين لمواجهة المليشات المتمردة والجماعات الإرهابية. ونقل وزير الدفاع في كلمة له للقادة تحايا فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح..مؤكداً اهتمام ودعم القيادة والحكومة لجهود اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وفق أسس علمية ووطنية صحيحة يكون ولاؤها للوطن وبما يضمن عدم تكرار أخطاء وسلبيات الماضي. Advertisements وأشار الفريق المقدشي إلى أن المليشيا الحوثية استحوذت على كل مقدرات الجيش اليمني ومؤسساته وتقوم بتسخيرها لخدمة مشاريعها التدميرية والمخططات الإيرانية التخريبية.. لافتاً الى أن المليشيات الحوثية سيطرت على ممتلكات الجيش من سلاح وعتاد متطور وتقوم باستخدامه لتهديد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية. وأوضح وزير الدفاع أن عملية اعادة بناء الجيش الوطني على المستوى المادي والبنى التحتية والإعداد القتالي والمعنوي بدأت من الصفر وفي ظروف استثنائية في وقت يخوض فيه الجيش معركة استعادة الوطن في أكثر من جبهة.. مشيراً الى أن المسئولية الوطنية تستدعي من الجميع مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون في سبيل الدفاع عن الوطن. من جهته، أشاد محافظ مأرب، بتضحيات قيادة وأبطال الجيش الوطني في هذه المعركة الوطنية التي فرضتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني خدمة لأطماع إيرانية..مؤكداً أن الشعب اليمني يقف إلى جانب قواته المسلحة حتى تحقيق الأهداف المنشودة واستعادة كل شبر من الوطن وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وترفرف راية الجمهورية اليمنية على كل أرجاء الوطن. وكان وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي، قد كرّم قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن حمدان الشمّري، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وقام بمنحه درع القوات المسلحة اليمنية تقديراً لجهوده المبذولة خلال فترة عمله وأدواره في مساندة الجيش الوطني والمشاركة في العمليات القتالية ضد المليشيا الحوثية ودعم اعادة بناء القوات المسلحة اليمنية.. مثمناً مواقف الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وتضحياتهم في هذه المعركة الدفاعية لدرء التهديدات الإيرانية التي تتربص بالمنطقة.

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