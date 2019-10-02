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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــاجل طيران التحالف يباغت الحوثيين قبل قليل في قلب العاصمة صنعاء .. تفاصيل ما يحدث

حلق طيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء وضواحيها، بشكل مكثف بعد توقفها خلال الأسبوعين الماضين على العاصمة ومحافظة صنعاء . الجدير ذكره أن طيران التحالف العربي ينفذ غارات جوية منذ سبتمبر 2015م حتى الآن على أهداف ومواقع تابعة للمليشيا الحوثية بعد انقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن.

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