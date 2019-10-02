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عدن - ياسمين التهامي - في الذكرى الأولى لمقتله .. مجتهد يفجر قنبلة معلوماتية خطيرة حول الدولة التي قتلت خاشقجي والخدعة المستخدمة في العملية

كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" معلومات جديدة حول مقتل خاشقجي وذلك في الفترة الاولى لوفاته . واشار مجتهد ان العملية الاجرامية تقف خلفها المخابرات القطربة التي استفادات من التكولويجا في خداع شخصيات محسوبة على السعودية لتفيذ العملية الاجرامية .

إلى ذلك ، شددت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي مجددا في مقالة نشرتها في صحيفة "واشنطن بوست" على أن "الإفلات من العقاب أمر غير مقبول بتاتا". Advertisements وكتبت في مقالة بعنوان "بحثي عن العدالة لجمال مستمر ولم يفت الأوان"، أنها لأجل ذلك "جابت العالم بحثا عن الحقيقة وطلبا للعدالة، ورغم ذلك لم تتخذ حتى الآن أي خطوة مادية واحدة لمعاقبة الجناة الحقيقيين، هذا على الرغم من أن وسائل الإعلام الدولية واصلت لفت الانتباه إلى الوحشية التي قتل بها خاشقجي".

ووجهت خديجة انتقادات لتعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية، ورأت أنها قدمت مصالح جماعات الضغط الخاصة بصناعة الأسلحة والطاقة والنفط على تحقيق العدالة. يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، ونشرت في يوليو من العام الجاري المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، اتهمت فيه السعودية "بالمسؤولية المتعمدة عن قتل خاشقجي".

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