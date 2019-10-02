شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة مفاجئة لوالدة اللواء الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان..(الحقيقة الكاملة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الإعلان عن وفاة مفاجئة لوالدة اللواء الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان..(الحقيقة الكاملة)

أعلنت وسائل إعلام مختلفة عن وفاة والدة اللواء عبدالعزيز الفغم.

فيما أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، أمس الاثنين، حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه لا صحة لخبر وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم.

وأضافت : كما أن مصدر الخبر آحدى المواقع المزيفة التي تدار من خارج المملكة وتقوم بإنتحال هوية مواقع سعودية لنشر أخبار كاذبة.