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شرطيان يغتصبان امرأة داخل سجن في ألمانيا

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عدن - ياسمين التهامي - تعرضت سيدة ألمانية محتجزة للاغتصاب من قبل رجلي شرطة في مدينة ”إرفورت“ التابعة لولاية تورينغن في ألمانيا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مدينة إرفورت، الأربعاء، أن مذكرة اعتقال صدرت بحق شرطيين اعتديا جنسيًا على سيدة محتجزة، وأن التحقيقات بدأت بالفعل.

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ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بعملية التحقيق.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المرأة الضحية تعرضت للاغتصاب أثناء وجودها في السجن، وأن القاضي أصدر مذكرة اعتقال بحق الشرطيين.

وأضافت أنه قد يحكم على الشرطيين بالسجن لمدة تتراوح بين 3-15 سنة.

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