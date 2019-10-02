الاكثر مشاهدة - صادم : حاول اختطافها وارتكاب ‘‘الممنوع’’ معها فكانت النهاية كارثية .. هذا ما حدث مع فتاة يمنية في قلب العاصمة صنعاء (الاسم والتفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : حاول اختطافها وارتكاب ‘‘الممنوع’’ معها فكانت النهاية كارثية .. هذا ما حدث مع فتاة يمنية في قلب العاصمة صنعاء (الاسم والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حاول قيادي حوثي اختطاف فتاة بصنعاء أثناء عودتها من مقر عملها، وفق ما أفاد به سكان محليون، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقال السكان لوكالة خبر، إن فتاة في العاصمة صنعاء، نجت من محاولة اختطاف من قبل القيادي في مليشيات الحوثي أحمد الفران، بمديرية الصافية، بينما كانت عائدة من عملها.

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وذكر السكان، بأن المدعو أحمد الفران حاول سحب الفتاة إلى السيارة أثناء عودتها من عملها، ومنع المارة من التدخل بدعوى أن المسألة عائلية بينما لا تربطه في الحقيقة أي صلة قرابة بالفتاة.

وأقدم الفران على ضرب الفتاة ضرباً مبرحاً، إلا أنها تمكنت من مقاومته ولاذت بالفرار.

وكانت وكالة خبر، كشفت تورط مليشيات الحوثي بانتهاكات في حق نساء في صنعاء باختطاف الفتيات وتلفيق تهم منافية للأخلاق بحقهن لابتزاز ذويهن. وسبق أن تحدثت رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، نورا الجروي، في تصريح سابق خصت به وكالة خبر، عن تعذيب وعنف جسدي ولفظي واغتصاب طال النساء المختطفات في سجون الحوثيين.

