الاكثر مشاهدة - محمد الحوثي يتعمد إهانة ‘‘بن حبتور’’ ويوجه له صفعة موجعة .. شاهد ماذا فعل به وأشعره بالقهر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحوثي يتعمد إهانة ‘‘بن حبتور’’ ويوجه له صفعة موجعة .. شاهد ماذا فعل به وأشعره بالقهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمارس مليشيات الحوثي امتهاناً وإذلالاً كبيراً بحق جميع المسؤولين من غير الجماعة في مناطق سيطرتها والذين تعاملهم على أساس وجودهم ديكورياً ولا أهمية له.

وذكرت مصادر خاصة لوكالة خبر، أن المليشيات وقيادتها تعامل جميع المسؤولين في حكومتها ومؤسسات الدولة التي سيطروا عليها بقوة السلاح بسخرية وامتهان دون أي اعتبار للمنصب والقيمة الاعتبارية له.

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وكشفت المصادر أن محمد علي الحوثي عقد اجتماعاً مع مندوب أممي في مكتب رئيس حكومة المليشيات عبدالعزيز بن حبتور دون موافقة الأخير أو علمه أو حتى إشعاره بهذا الاجتماع.

وأفادت المصادر أن المسؤول الأمني لمبنى رئاسة الوزراء والذي يعد أحد عناصر المليشيات الحوثية استدعى قائد حراسة رئيس الوزراء لفتح المكتب دون إذن رئيس الوزراء أو حتى إحاطته علما بالاجتماع أو الاستئذان منه.

وأشارت المصادر إلى أنه حصلت مشادة كلامية بين قائد حراسة رئيس الوزراء ومسئول الأمن في المقر والذي رد عليه بأنه تم فتح المكتب بتوجيه من علي معياد والقاضي يحيى مدير مكتب محمد علي الحوثي.

وتمارس قيادة المليشيات سلطة فعلية وحقيقية على مؤسسات الدولة وتهمش رئيس الوزراء ومنصبه ولا تضع له أي اعتبار، ناهيك عن أنها في أغلب الأحيان توجه له إهانات مباشرة، ف