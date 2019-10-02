شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة سعرية جديدة ابتداءا من اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر فرع شركة النفط بساحل حضرموت،(شرقي اليمن) تعميماً قضى بزيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بدءً من مساء اليوم الأربعاء.

ووفقا لتعميم، صدر أمس، فإن سعر اللتر الواحد من مادة (البترول) للمستهلكين في المحطات (330) ريالاً، بدلاً من السعر السابق (300) ريال فيما بات سعر اللتر الواحد من مادة (الديزل) للمستهلكين في المحطات (330) ريال، بدلاً من السعر السابق (300) ريال.

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وأورد فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت جملةً من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة، من بينها عدم وجود تناسب للسعر السابق الذي كان "ثابتاً" مع التكاليف الحالية لشراء المواد البترولية.

كما عزا سبب الإرتفاع إلى وجود رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، التي أقرتها الحكومة في القرارِ رقم (49) للعام 2019 الصادر عن مجلس الوزراء.