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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي صدر قبل قليل أبكي كل ابناء الجنوب في الداخل والخارج من شدة القهر وعيدروس الزبيدي عاجز عن فعل اي شيء لوقف هذه الكارثة ( وثيقة رسمية )



اعلن نادي التلال الرياضي، أول نادي في اليمن والثالث في الجزيرة العربية، الاربعاء، تعليق انشطته بسبب "الافلاس". واشار النادي في بيان له إلى أن اجتماع لإدارته اقر تعليق جميع انشطته باستثناء كرة القدم التي يستعد الفريق للمشاركة فيها بالدوري التنشيطي خلال الايام المقبلة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وارجع النادي هذا الاجراء لغياب الداعمين وتأخر المخصصات من الحكومة الشرعية والتي كان يسد بها الايجارات عقب تحويل اللواء الاول حماية رئاسية مبانيه وملعبه في حقات إلى معسكر خاص بها. وكشف البيان عن معانة النادي من ازمة مالية ملوحا إلى أن الدوري التنشيطي قد يكون الاخير في تاريخ النادي الذي انشئ في العام 1905 بإسم "الاتحاد المحمدي" ليغير اسمه في العام 1975 إلى التلال الرياض برئاسة امين عام الحزب الاشتراكي السابق ياسين سعيد نعمان. ومنذ ذلك العام وحتى 201 حقق التلال العديد من الانجازات بينها الفوز ببطولة رئيس الجمهورية لكن ادوه تراجع مؤخرا بفعل ما ترجعها الادارة إلى جوانب مالية.

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