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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة سعودية تباغت الجميع وتعلن استدعاء توكل كرمان ومنحها منصب رفيع وتكليفها بمهمة خطيرة جدا

قالت وسائل إعلام سعوديةآ أن حكومتيآ قطر وتركيا استدعت الناشطةآ اليمنية “توكل كرمان” بتاريخ 24 سبتمبر الجاري في قصر “الوجبة” بالدوحة؛ بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك.

ونقلت صحيفة سبق، السعودية عن مصادرها، أنآ الحكومة القطرية كلفت توكل كرمان منصب رفيع لإدارة فريق متكامل من الاعلاميين بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستياً وإعلامياً.

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وأشارت إلى أن توكل كرمان تخطط لاستغلال جائزة “نوبل” للسلام وتوظيفها لخدمة الأطماع التركية والأجندات القطرية، وبحسب المصادر تم تكليف توكل كرمان بالاستعانة بشخصيات حقوقية وحاصلة على جوائز دولية لعقد عدة مؤتمرات بشكل متزامن في عدة دول، إلى جانب استضافة برامج حوارية تناقش الموضوع في عدة منصات.

وتابعت : تستعد “كرمان” وما يسمى بـ”ديوان لندن” المدعوم قطرياً للإشراف على عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات المملكة في عدة دول، بدعم مالي من قطر وتخطيط من تركيا.

وبحسب المصادر المقربة من حكومة “الحمدين” تستعد قطر وتركيا بتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور للمواطن جمال خاشقجي، وفقًا لصحيفة "سبق السعودية.

وأضافت: كما تم تكليف عدد من المواطنين المغرر بهم بالخارج بالإشراف على تغطية إعلامية واسعة في مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحسوبة على قطر وحلفائها، مع تداول وسوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام ومقاطع وبثّها في وسائل التواصل بعدة لغات.