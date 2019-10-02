مقاولو "المهرة" يناشدون السلطة المحلية صرف مستحقاتهم المالية

ناشد مقاولي محافظة المهرة اليوم الأربعاء، سلطة المحافظة بصرف مستحقاتهم المالية، والمتأخرة منذ حوالي عام كامل.
وقال مقاولي محافظة المهرة عقب اجتماع لهم، "نناشد الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة، بإعطاء جل اهتمامه لهذا الموضوع، وإصدار توجيهاته الكريمة إلى جهات الاختصاص في المحافظة، لصرف مستحقات المقاولين".
واتفق المجتمعون على كتابة مذكرة إلى السلطة المحلية في المحافظة، للمطالبة باتخاذ إجراءات سريعة بشأن صرف مستحقاتهم المالية.
وأمهل المقاولون، السلطة المحلية في المحافظة بصرف مستحقاتهم خلال مدة أقصاها منتصف الشهر الجاري.
ولم تصرف سلطة المهرة لمقاولي المحافظة المستحقات المالية منذ أواخر عام 2018م.
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