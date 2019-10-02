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تعرف على تفاصيل غرامات الذوق العام في السعودية الـ19

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حددت لائحة المحافظة على الذوق العام التي بدأ العمل بها اليوم، 19 مخالفة، فيما حددت غرامات مالية عند ارتكاب كل مخالفة للمرة الأولى، ومخالفة مضاعفة عند التكرار.

أقل هذه المخالفات حددت غرامتها عند ارتكابها للمرة الأولى 50 ريالاً وهي مخالفة تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، فيما بلغت أعلى مخالفة عند ارتكابها للمرة الأولى 3000 ريال وهي مخالفة التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفاً ذا طبيعة جنسية.

 

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يشار إلى أن المخول بضبط مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة.

 

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