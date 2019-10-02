شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد السعودي إلى محمد بن زايد .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان رسالة إلى ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء. ويعزي الملك سلمان ومحمد بن سلمان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في وفاة سهيل بن مبارك. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وتوفي سهيل بن مبارك الكتبي شقيق فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات، والمولود في 1946، يوم الأحد الماضي. ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الفقيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن : رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد السعودي إلى محمد بن زايد .. شاهد ما ورد فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.