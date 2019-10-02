شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : نجل الداعية السعودي سلمان العودة يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشان محاكمة والده تثبت تدخل "الملك سلمان" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، اليوم الأربعاء، مفاجأة جديدة، بشأن محاكمة والده، تثبت أنباء تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قضايا الدعاة البارزين الموقوفين.

جديد الحدث أونلاين:

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وأفاد الأكاديمي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، بأن آخر جلسة لمحاكمة والده ستكون يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول، في محكمة بالعاصمة الرياض.

وقال نجل سلمان العودة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "المحكمة المختصة في الرياض حددت جلسة النطق بالحكم على والدي يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول"؛ حيث ستكون آخر جلسة لمحاكمته.

وتثبت المعلومة التي أوردها نجل الداعية سلمان العودة، التقارير التي تحدثت عن تدخل "الملك سلمان" لحسم قضايا الدعاة المعتقلين، بسبب الانتقادات الحقوقية التي تواجهها المملكة.

وكان عبد الله العودة، ذكر الأيام الماضية في حديث لبرنامج "فرونت لاين" الذي أذاعته قناة "بي بي إس" الأمريكية، أن رسالة وصلت والده سلمان العودة، قبل اعتقاله بشأن قطر، مفادها أن "الحياد خيانة".

واعتقلت السلطات السعودية سلمان العودة، في سبتمبر/أيلول 2017، عقب كتابته تغريدة عبَّر فيها عن سعادته بإجراء اتصال بين أمير قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويواجه الداعية السعودي، سلمان العودة تهمًا بـ"الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل"، حسبما قالت وسائل إعلام محلية سعودية.

وتتضمن لائحة الاتهامات بحق سلمان العودة "الارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجنده تنظيم الإخوان الإرهابي".