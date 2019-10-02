مكتب مياه الريف بالمهرة يعلن إنجاز 4 آبار ارتواز بمديرية منعر

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
مكتب مياه الريف بالمهرة يعلن إنجاز 4 آبار ارتوازبمديريةمنعر
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الخليج 365 - المهرة
أعلن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة عن الإنتهاء من إنجاز 4 آبار ارتوازية جديدة في مديرية منعر بتمويل من السلطة المحلية.
وأوضح مدير عام الهيئة الأستاذ يوسف بن محيسن بأن تم إنجاز بئر بمنطقة مارقي بعمق 120متر بقدرة إنتاجية 3 لترات في الثانية كديوت، وبئر (القرح) فغموت بعمق 120 متر وبإنتاجية 2.5 لتر في الثانية الواحدة ، وبئر منطقة ذجيل فغموت العمق 100 متر الإنتاجية لترين في الثانية الواحدة وبئر منطقة فدق بيت كبلول العمق 120متر الإنتاجية 2لتر /الثانية ، وكانت نتائج الضخ التجريبي للمياه ناجحة.
وأشاد بن محيسن بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت والأخوة في البرنامج السعودي للتنمية والإعمار لقطاع مياه الريف بمحافظة المهرة من حيث تنفيذ المشاريع ورفدها بالخدمات المطلوبة لتشغيلها وحرصهم على توفير مياه الشرب للأهالي في عموم مديريات المحافظة.
وعبر الأهالي في هذه المناطق عن ارتياحهم لإنجاز وحفر هذه الآبار ، شاكرين الاهتمام الذي يوليه مكتب مياه الريف بمناطقهم خاصة والمناطق الريفية بشكل عام.
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