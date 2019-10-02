مقرر الجمعية الوطنية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي" يكشف حقيقة الوضع في لودر وشبوة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

نصر هرهرة مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي

كتب سيد مصطفي

قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن محافظة شبوة ومديرية لودر جنوبيتان وبيئه جنوبية وحاضنه جنوبيه وقد دخلت فيها قوات يمنية اخونجية وبمساعدة من مناصريهم جنوبي مايسمى بالشرعية وقد استخدمت القوات الاخونجية التي كانت تجهز في مارب وبدلا من ان تتجة لمحاربة الحوثي اتحهت جنوبا اضافة الى العناصر الذي تدثروا بغطاء تلك القوات وهاجمت النخبه الشبوانية التي هي اجهزة امنيه لمحاربة الارهاب محدودة التسليح.

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وأكد هرهرة لـ"الخليج 365" المقاومة من الاهالي في هذه المناطق مستمرة خصوصا بعد ان لاحظوا التصرفات المشينه لهذه القوات وعمليات النهب والسلب التي مارستها . وتكبدهم المقاومة خسائر كبيرة وهناك تحرك جماهيري شعبي حيث شهدت مديريات مودية و لودر في ابين وعزان في شبوة مظاهرات شعبيه ضد تلك القوات ومطالبة بعودة قوات النخبه .الشبوانيه وتاييد الاحزمة الامنية الجنوبية.

وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن المجلس الانتقالي فهو ملتزم بالتهدئة رغم الاستفزازات واستمرار الحشد من مأرب، وقد فوجئ بمحاولة تقدم قوات إلى لودر ربما بهدف السيطرة عليها وتدمير قوات الحزام الامني والمقاومة الجنوبية التي تقاتل الحوثي في جبهة جبل ثرة وفتح الطريق للحوثيين.

وبين هرهرة، أن صمود المقاومة والحزام والتفاف الاهالي والقبائل حولهم وامتشاقهم لسلاح لدفاع عن لودر التي عانت كثير من الارهاب والحوثة جعل تلك القوات تتقهقر وتعود الى مخابئها.