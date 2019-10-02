شركة النفط بحضرموت تعلن جرعة جديدة بأسعار المحروقات

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أسعار المحروقات

كتب الخليج 365 - المكـلا

أصدرت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تعميما لوكلاء المحطات بشأن تحريك أسعار مادتي البترول والديزل .



وجاء في التعميم الذي تلقى موقع "الخليج 365" نسخة منه : انه نظرا لعدم تناسب سعر السوق المحلي السائد حاليا بالمحافظة مع تكاليف شراء المادة ورسوم الجمارك والضرائب المقررة على شحنات المشتقات النفطية بموجب قرار الحكومة رقم (49)لعام 2019م بشأن استيراد المشتقات النفطية ولتفادي حصول اختناقات تموينية تقرر تحريك سعر السوق المحلي للمحطات حسب الآتي :

1. يكون سعر مادة البترول للمستهلك في المحطات (330) ريالا/لتر بدل من (300) ريالا/لتر.

2. يكون سعر مادة الديزل للمستهلك في المحطات (330) ريالا/لتر بدل من (300) ريالا/لتر.

3. يتم الشراء عبر إدارة المبيعات للشركة وحسب السياسة التسويقية المتبعة.

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4. تتحمل شركة النفط العمولة وأجور النقل حسب الآتي:

عمولة وكلاء المحطات (9) تسعة ريال للتر الواحد .

يتم احتساب اجور النقل حسب المسافة المعتمدة من الشركة .

5. يتم العمل بما جاء أعلاه اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الأربعاء الموافق 2/10/2019م وفي حالة المخالفة سنضطر الى اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بالاسعار.

نهيب بجميع الوكلاء الالتزام بما جاء أعلاه لخدمة الصالح العام .