حجة.. المليشيا تقصف قوات الجيش جنوب حيران ولا إصابات

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ميليشيا الحوثي كتب الخليج 365 ـ حجة قصفت مليشيا الحوثي مواقع لقوات الجيش في محافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع لقوات الشرعية جنوب مديرية حيران في المحافظة. وأضافت المصادر أن القصف الحوثي كان مركزا واستمر لساعات. Advertisements وأكدت المصادر عدم سقوط ضحايا من القوات الحكومية جراء القصف. ولفتت المصادر إلى أن المليشيا لجأت إلى تكثيف القصف بعد فشلها في إحراز تقدم عسكري بالمديرية. وفي وقت سابق اليوم، شهدت جبهة حرض في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، تبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثي. وقالت مصادر ميدانية إن الطرفين تبادلا القصف المدفعي في محيط مركز المديرية. وأضافت المصادر أن القصف المتبادل بين القوات الشرعية والمليشيا استمر لساعات.

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