انتقالي مدينة المكلا يدشن مركزي حي باعبود وحي التضامن بالمدينة

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365 - المكـلا
دشنت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المكلا تشكيل لجنتي مراكز حي باعبود و حي التضامن بمنطقة الشرج.
وجاء ذلك بحضور عضوي الجمعية الوطنية حسن باسمير، وعوض جميل و نائب رئيس القيادة المحلية بمديرية المكلا، وعبدالله فرج بانصيب وعدد من اعضاء تنفيذية أنتقالي المكلا.
وانطلق الحفل بكلمة للنائب عبدالله بانصيب، رحب خلالها بأبناء حيي باعبود والتضامن وبالضيوف من اعضاء الجمعية الوطنية و الشخصيات الاجتماعية .. مقدماً في مستهل كلمته “صورة موجزه تعريفية عن كيان المجلس الانتقالي الجنوبي والأهداف السامية التي يسعى لتحقيقها”.
وأكد بانصيل في الوقت ذاته “ان المجلس ليس حزباً سياسياً ينحصر دوره في قيادة وتنظيم أعضاءه، بل هو طليعة جماهيرية يضطلع بمهمة تنظيم وقيادة جماهير الشعب نحو تحقيق هدفه السياسي في الحرية والأستقلال”.
من جانبه أكد عبدالله بن علي الحاج رئيس الإدارة التنظيمية، أن المراكز المحلية في الأحياء هي النواة الرئيسية لعمل المجلس في قادم الأيام، وسيكون الإعتماد عليها في تنفيذ الأنشطة، وحثهم على العمل إلى جانب اللجان المجتمعية للسلطة المحلية في حلحلة الاشكاليات في الأحياء، ودعاهم إلى الاحتكاك بالمواطنين وتلمس معاناتهم وحل اشكالياتهم ورفعها للقيادة المحلية بالمديرية لإيجاد الحلول لها في حدود إمكانيات المجلس.
و أُعلن بعدها عن أسماء قيادة لجنتي مراكز حي باعبود وحي التضامن بمنطقة الشرج، وتتكون من 51 عضو بينهم 10 أعضاء هيئة تنفيذية لكل المراكز ويترأسها كلاً من الأخ سعيد عوض بامحيسون مركز حي باعبود و عبدالله علي باسويد رئيسا لمركز حي التضامن.
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