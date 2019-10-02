شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة وزير سابق تم إغتصاب منزلها في صنعاء توجة هذه المناشدة .!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ناشدت أسرة وزير الخارجية الأسبق عبد الله الاصنج رئيس المجلس السياسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى ا ووزارة الداخلية في صنعاء إيقاف العصابة التي اغتصبت منزلهم في شارع مجاهد بأمانة العاصمة صنعاء.

ونوضح هنا بأن منزلنا الكائن في شارع مجاهد في صنعاء تعرض للاغتصاب بالسطو عليه من قبل المدعو نبيل صالح الهروجي ومن معه وقد أبلغنا عن ذلك لمكتب الأوقاف بأمانة العاصمة صنعاء ونيابة الأوقاف عبر محامينا لإخراج المعتدين من المنزل ومنع أي استحداثات فيه ووجهت النيابة بعد ذلك إلى أمن العاصمة بوقف الاستحداث بالمنزل والقبض على العصابة المسلحة المحتلة للمنزل إلا أن الامن لم يتخذ أي اجراء حيال ذلك.

ونلفت إلى أننا قدمنا عبر محامينا في صنعاء وثائق رسمية تثبت ملكية ارض المنزل لأوقاف الأمانة وتأجيرها لأسرة وزير الخارجية الأسبق عبد الله الاصنج منذ أربعين عاما، في حين قدم مغتصب المنزل أوراق ثبتت لدى نيابة الأوقاف بأنها مزورة، وتم التوجيه من قبل النيابة لأمن أمانة العاصمة بتحريز المنزل وتحريره من مغتصبيه وإعادته لزوجة عبد الله الاصنج بعد ثبوت أحقيتها له وفقا للقانون.

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وننوه بأن من القضاة من يساند العصابة التي تسطو على المنزل بإصدار مذكرات وأوامر قضائية مخالفة للقانون تسهل استمرار العصابة في السطو على المنزل وقدمت هذه الأوراق للتفتيش القضائي.

ونعبر نحن أسرة عبد الله الاصنج عن ثقتنا بعدالة النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى في النظر إلى قضية اغتصاب منزلهم وإعادة الحق إلى أصحابه ومعاقبة المغتصبين للمنزل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه انتهاك الحقوق والملكيات.

صادر عن حرم وزير الخارجية عبد الله الاصنج

نظيرة حسن اسماعيل