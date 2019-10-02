المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يكشف عن جديد العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استمرار طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في شن غاراتها العدوانية على عدد من محافظات الجمهورية.

وقال العميد سريع، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن :” طيران العدوان يشن اكثر من 17 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية على عدد من المحافظات اليمنية.

وأفادت متحدث القوات المسلحة، بأن غارات العدوان، استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين، مشيراً إلى أن اغلب تلك الغارات كانت على محافظة صعدة.