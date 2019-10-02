محروس يترأس اجتماعا للجنة الأمنية بسقطرى

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - سقطرى

وفي مستهل الاجتماع نقل محروس تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي للأجهزةالأمنية والعسكرية .. مؤكدا على اهتمامه الكبير بالمحافظة من خلال اتصاله ومتابعة اوضاع المحافظة.

واستعرض محروس النتائج المثمرة والإنجازات التي حققها خلال زيارته العلاجية خارج البلاد وخلال زيارته للرياض والتقى خلالها برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وكبار قيادة الدولة في الحكومة الشرعية واطلاعهم على أوضاع المحافظة واحتياجاتها من المشاريع والخدمات الأساسية العاجلة واكدا محروس على أهمية تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة وأن تضطلع الأجهزة الأمنية بدورها المنوط بها ورفع اليقضة الأمنية بالمحافظة.

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