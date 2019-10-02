فريق تقييم الحوادث: التحالف استهدف مبنى استخدم كمستودع للأسلحة بصعدة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

فريق تقييم الحوادث

كتب متابعات_الخليج 365

قال الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، إن التحالف استهدف مبنى استخدم كمستودع للأسلحة في محافظة صعدة.



وذكر الفريق، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، أن المبنى المستهدف في مديرية باقم بالمحافظة.

إلى ذلك، نفذت القوات الحكومية عملية عسكرية نوعية على عدد من المواقع في المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نفذت عملية مباغتة في مديرية باقم شمالي المحافظة اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.

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وذكرت المصادر أن أفراد اللواء 102 خاصة شنوا هجوما واسعا بدعم واسناد مدفعي على مواقع مختلفة للحوثيين شرق جبل شيحاط الاستراتيجي ومواقع أخرى غرب قرية آل مزهر جنوب شرق مركز مديرية باقم.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم تكلل بالسيطرة الكاملة على تلك التباب والمواقع وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت القوات السعودية، مواقع وتحركات لمليشيا لحوثي في مناطق حدودية ذاتها.

وقلت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.