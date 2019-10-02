الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الهلال الإماراتي يعزز مكافحة الأوبئة بالساحل الغربي بالعيادة الطبية المتنقلة

كتب الحديدة - الخليج 365

عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر حملة مكافحة الأوبئة في الساحل الغربي بالعيادة الطبية المتنقلة الثالثة.



وأوضح الفريق الطبي أن إطلاق العيادة الثالثة يأتي ضمن حملة الاستجابة الطارئة التي دشنتها هيئة الهلال مطلع الشهر قبل الماضي لمواجهة الأوبئة التي عادت بالإنتشار في مديريات الساحل الغربي مع موسم هطول الأمطار.

ولفت أن العيادات المتنقلة تنزل ميدانياً وفق خطة مرسومة تغطي كافة المناطق النائية الواقعة على الشريط الساحلي ومخيمات النازحين.

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مؤكدا أن العيادات الثلاث تقدم خدماتها الطبية بمتوسط 100 – 120 حالة يومياً معظمها حالات مصابة بالحميات والإسهالات المائية الحادة إلى جانب حالات مرضية أخرى.

وشملت الحملة خلال الأسابيع الماضية تزويد القطاع الصحي في مديريات المخا والخوخة وحيس والتحيتا بدفعات متتابعة من الأدوية والمحاليل المخبرية اللازمة لمكافحة وعلاج حالات الإصابة بالحميات، الملاريا والضنك، وكذلك حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة.

وأهدى الهلال الأحمر مستشفى المخا العام سيارتي إسعاف ذات دفع رباعي لتتمكن من الوصول إلى المناطق النائية خارج المدينة، كما سبق أن تم إهداء المستشفى ذاته سيارة إسعاف وأخرى للخدمات.

وشملت الحملة أيضا نزول العيادتين المتنقلة الأولى والثانية إلى مناطق نائية وتحديدا قرى عزلة المتينة الواقعة على الشريط الساحلي جنوب غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

يذكر أنه تم تسجيل ثمانين حالة إصابة ووفاة خمسة أطفال بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة في مديرية التحيتا خلال أسبوع واحد، قبل أن تتدخل الفرق الطبية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية بصورة عاجلة لتتمكن من إيقاف انتشار الوباء.