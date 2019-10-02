- 1/2
- 2/2
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
عاودت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصعيدها اليومي وحشد قواتها صوب منطقة الحبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وبينت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات حشدت عشرات الآليات التي تحمل مئات المسلحين قادمة من المناطق المجاورة للجبلية وتمركزت في أطراف المنطقة منذ ساعات الصباح ليومنا ليومنا هذا.
وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة أحبطت تسللاً لعناصر مليشيات الحوثي شمال المنطقة ، بعد أن رصدت العناصر ، وقامت بالتعامل معها على الفور وألحقت في صفوفهم خسائر في العتاد والأرواح ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.
وتزامن استقدام المليشيات للحشود والمسلحين مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها على مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة الرشاشة والمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التحشيدات الحوثية.. المشتركة تحبط تسللا شمال الجبلية بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.