رغم التحشيدات الحوثية.. المشتركة تحبط تسللا شمال الجبلية بالحديدة 

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

عاودت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصعيدها اليومي وحشد قواتها صوب منطقة الحبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وبينت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات حشدت عشرات الآليات التي تحمل مئات المسلحين قادمة من المناطق المجاورة للجبلية وتمركزت في أطراف المنطقة منذ ساعات الصباح ليومنا ليومنا هذا.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة أحبطت تسللاً لعناصر مليشيات الحوثي شمال المنطقة ، بعد أن رصدت العناصر ، وقامت بالتعامل معها على الفور وألحقت في صفوفهم خسائر في العتاد والأرواح ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وتزامن استقدام المليشيات للحشود والمسلحين مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها على مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة الرشاشة والمتوسطة.